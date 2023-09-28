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Константиновка в Донецкой области частично осталась без света после обстрела

Константиновка, Четверг 28 сентября 2023 20:00
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Константиновка в Донецкой области частично осталась без света после обстрела Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 28 сентября, обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате вражеской атаки часть города осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Константиновскую городскую военную администрацию.

"Уважаемые жители правобережной части города Константиновка! Сегодня, 28.09.2023, в результате очередного вражеского обстрела города со стороны российского агрессора, была повреждена высоковольтная линия электросети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этого правобережная часть города осталась без света. Работники службы районных электросетей в экстренном порядке начали проводить работы по восстановлению линии электросети.

"Полностью восстановить электроснабжение не удалось. Завтра утром работы по восстановлению будут продолжены", - добавили в военной администрации.

Удары РФ по Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских захватчиков. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Донецкая областная прокуратура сообщала, что сегодня россияне сбросили авиабомбы на Константиновку, в результате взрывов получили ранения трое мужчин в возрасте от 37 до 60 лет.

Вчера россияне из танков и с помощью авиабомб атаковали север Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погиб мужчина, есть раненые.

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