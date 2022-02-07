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У Коста-Ріці пройшли президентські та парламентські вибори

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Коста-Ріка, Понеділок 07 лютого 2022 04:58
У Коста-Ріці пройшли президентські та парламентські вибори Фото: у Коста-Ріці пройшли президентські і парламентські вибори (twitter.com/planet_guide)
Автор: Анна Полисученко

У Коста-Ріці в неділю, 6 лютого, проходили президентські вибори. Цього ж дня костариканці обирали і 57 парламентарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Проголосувати за одного з понад 20 кандидатів у президенти могли 3,5 млн виборців.

Нинішній президент країни Карлос Альварадо не висував на цих виборах свою кандидатуру, оскільки місцева Конституція забороняє вибори глави держави або уряду двічі поспіль.

Якщо жоден з кандидатів не набере щонайменше 40% голосів, у квітні відбудеться другий тур президентських перегонів.

Коста-Ріка - одна з найменших країн Центральної Америки, живе переважно з туризму, тут проживають понад 5 млн осіб. З 1948 року держава має нейтральний статус. Також ця країна вважається однією з найстабільніших демократій в Латинській Америці - диктаторських режимів в ній не було вже більше ста років.

Раніше ми писали, що президент Португалії оголосив дату виборів до парламенту після його розпуску.

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