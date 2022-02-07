У Коста-Ріці пройшли президентські та парламентські вибори
У Коста-Ріці в неділю, 6 лютого, проходили президентські вибори. Цього ж дня костариканці обирали і 57 парламентарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Проголосувати за одного з понад 20 кандидатів у президенти могли 3,5 млн виборців.
Нинішній президент країни Карлос Альварадо не висував на цих виборах свою кандидатуру, оскільки місцева Конституція забороняє вибори глави держави або уряду двічі поспіль.
Якщо жоден з кандидатів не набере щонайменше 40% голосів, у квітні відбудеться другий тур президентських перегонів.
Коста-Ріка - одна з найменших країн Центральної Америки, живе переважно з туризму, тут проживають понад 5 млн осіб. З 1948 року держава має нейтральний статус. Також ця країна вважається однією з найстабільніших демократій в Латинській Америці - диктаторських режимів в ній не було вже більше ста років.
Раніше ми писали, що президент Португалії оголосив дату виборів до парламенту після його розпуску.