Для коригування проектів метро в Києві уряд виділив 100 мільйонів гривень

Діючі проєкти будівництва метрополітену в Києві, що розроблялися у 2008-2012 роках, не відповідають поточним потребам столиці і реаліям ринку, тому уряд виділив додаткові 100 мільйонів гривень на їх коригування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Міністерства інфраструктури у Facebook .

"Наразі ми говоримо про проєкти, які затверджені ще у проміжку 2008–2012 років. За цей час, окрім цін на матеріали, змінилось і саме місто. На прикладі Подільсько-Воскресенського мосту ми бачимо, як затягування будівництва та деактуалізація проєкту, ще й за умов хаотичної забудови, може призвести до катастрофічних для міста наслідків", - прокоментував рішення уряду міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, у перспективі розглядається також варіант запуску системної державної програми щодо розвитку метрополітену в Україні.

Відомо, що в Києві будуть скориговані проєкти будівництва І черги Лівобережної лінії метрополітену Троєщина - Осокорки від вул. Милославська до станції метро "Лівобережна" з електродепо "Троєщина" у Деснянському та Дарницькому районах, а також ділянки 4-ї гілки (Подільсько-Вигурівської лінії) метрополітену від станції "Вокзальна" до ст. "Райдужна" з відгалуженням у напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троєщина.

Як уточнюють в міністерстві, за останні 10 років в Україні будівництво нових станцій метро практично не велося. Останню станцію метро в Києві ("Теремки") було відкрито в 2013 році, а всього за роки незалежності в Україні було побудовано 36 станцій метрополітену, з яких лише чотири - з 2011 по 2021 рік.