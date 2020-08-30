ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На коронавірус захворів ще один нардеп від "Слуги народу"

Одеса, Неділя 30 серпня 2020 11:03
На коронавірус захворів ще один нардеп від "Слуги народу"
Фото: Степан Чернявский (facebook.com)
Автор: Юлія Струк

Депутат Верховної ради від фракції "Слуга народу" Степан Чернявський захворів на коронавірус. Він перебуває у лікарні.

Про це парламентар повідомив у своєму відеозверненні, опублікованому у соцмережі Facebook.

Друзья, Covid-19 никуда не исчез и заболеваемость, к сожалению, пока только растёт. Прошу вас придерживаться всех...

Опубліковано Степаном Чернявским Субота, 29 серпня 2020 р.

У нардепа правостороння пневмонія.

"Друзі, COVID-19 нікуди не зник і захворюваність, на жаль, поки тільки росте... Я перебуваю в лікарні Водників в Одесі. Мені діагностували коронавірус. У лікарні я вже 11 днів", - зазначив нардеп.

Він повідомив і про свої симптоми. Чернявський почувався як при звичайному ГРВІ: у нього була слабкість, ломота, температура 37.

Парламентар також закликав при перших симптомах хвороби звертатися до лікарів і робити тести.

Нагадаємо, з достовірних джерел РБК-Україна стало відомо, що стан лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, оцінюється як стабільно важкий: її підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Як повідомлялося раніше, коронавірус підтвердили у народного депутата від "Слуги народу" Романа Грищука.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України нардепВерховна РадаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся