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Не від коронавірусу. В Україні випробовують нові препарати AstraZeneca, Pfizer та Janssen

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Київ, Понеділок 08 листопада 2021 12:17
Не від коронавірусу. В Україні випробовують нові препарати AstraZeneca, Pfizer та Janssen Фото: в Україні випробовують нові препарати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні випробовують нові препарати AstraZeneca, Pfizer та Janssen. Тільки мова йде про препарати не від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Проведуть випробування ліків:

  • Ніпокалімаб компанії Janssen Pharmaceutica NV - для лікування дорослих пацієнтів з активним системним червоним вовчаком.
  • Рофекоксиб компанії Tremeau Pharmaceuticals - для пацієнтів з гемофілічною артропатією.
  • Циклосилікат цирконію натрію компанії AstraZeneca - оцінка впливу на прогресуючу хронічну ниркову недостатність (ХНН) у учасників з ХНН та гіперкаліємією або із ризиком гіперкаліємії.
  • Бермекімаб компанії Janssen - для лікування дорослих пацієнтів з атопічним дерматитом середнього або важкого ступеня.
  • Тілдракізумаб компанії Sun Pharma Global FZE - для пацієнтів, які отримували лікування інгібіторами ФНП із активним псоріатичним артритом.
  • Ланіфібранор компанії Inventiva S.A. - для пацієнтів з нециротичним неалкогольним стеатогепатитом та фіброзом печінки стадії.
  • AVP-786 компанії Avanir Pharmaceuticals для лікування негативних симптомів шизофренії,
  • Плацебо до бермекімаб компанії Pfizer Healthcare India Private Limited разом з Janssen Pharmaceutica NV, Fisher Clinical Services, Catalent Pharma Solutions - для лікування дорослих пацієнтів з атопічним дерматитом середнього або важкого ступеня.
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Мінстерство охорони здоров'я України
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