Через коронавірус кількість вкрай бідних збільшиться на 150 млн осіб, - СБ

Фото: коронакриза (facebook.com-imf)

В результаті пандемії коронавірусу COVID-19 світова економіка занурилася в найглибшу рецесію за останні вісімдесят років. У країнах з ринком, що формується і економіках, що розвиваються регіону Європи і Центральної Азії в 2020 році очікується скорочення ВВП на 4,4%.

Про це йдеться в доповіді Світового банку.

Через пандемію цьогоріч кількість вкрай бідних людей у ​​світі зросла на 100 мільйонів, до кінця 2021 році очікується збільшення ще на 50 мільйонів.

Вкрай бідними вважаються люди, які живуть менш ніж на 1,9 долара в день.

За даними експертів, в 2020 році їхня кількість досягне 9,1-9,4% населення світу. Якби не пандемія COVID-19, то цей рівень не перевищував би 7,9%.

Відзначається, що близько 82% людей, які переступлять межу крайньої бідності на тлі коронакризи, будуть з країн із середнім доходом.

"Щоб скоротити бідність, державам потрібно підготуватися до економічних змін після пандемії COVID-19, забезпечивши рух капіталу, трудових ресурсів та інновацій в нові напрямки бізнесу", - заявив президент групи ВБ Девід Малпасс.

Нагадаємо, в березні 2020 року генсек Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) Хосе Анхель Гурріа заявив, що пандемія коронавірусу викликала більший економічний шок, ніж глобальна криза 2008 року.

МВФ розглядає поточну рецесію як гірший з часів Великої депресії 1930-х років. У своєму останньому прогнозі фонд очікує, що до 2020 року світовий ВВП скоротиться на 4,9% порівняно з 3,0%, прогнозованих у квітні.