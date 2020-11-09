Коронавірус у Зеленського: ОП поки не розглядає призначення в.о. президента

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В Офісі президента поки не розглядають можливість призначення виконувача обов'язків глави держави через коронавірус у Володимира Зеленського. Він збирається працювати з дому.

Про це заявила прес-секретар президента Юлія Мендель в коментарі BBC Україна.

За її словами, у Зеленського невелика температура, а інших симптомів немає. Вона додала, що президент перебуватиме вдома. Там є окреме приміщення, де він і працюватиме.

На запитання про те, хто виконуватиме обов'язки президента в разі, якщо стан Зеленського погіршиться, його речниця відповіла, що такий сценарій поки не розглядають.

"Сьогодні не було ніяких проблем, він активно вживає вітаміни, перебуває під наглядом лікарів. Тому ми всі сподіваємося, що це не буде якась ускладнена форма хвороби", - сказала Мендель.

Нагадаємо, ввечері стало відомо, що Зеленський захворів на COVID-19. Крім того, позитивний тест у керівника його Офісу Андрія Єрмака.

Після цього, стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль незабаром здасть тест на коронавірус.