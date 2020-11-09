ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Коронавірус у Зеленського: ОП поки не розглядає призначення в.о. президента

Київ, Понеділок 09 листопада 2020 23:56
Коронавірус у Зеленського: ОП поки не розглядає призначення в.о. президента
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Офісі президента поки не розглядають можливість призначення виконувача обов'язків глави держави через коронавірус у Володимира Зеленського. Він збирається працювати з дому.

Про це заявила прес-секретар президента Юлія Мендель в коментарі BBC Україна.

За її словами, у Зеленського невелика температура, а інших симптомів немає. Вона додала, що президент перебуватиме вдома. Там є окреме приміщення, де він і працюватиме.

На запитання про те, хто виконуватиме обов'язки президента в разі, якщо стан Зеленського погіршиться, його речниця відповіла, що такий сценарій поки не розглядають.

"Сьогодні не було ніяких проблем, він активно вживає вітаміни, перебуває під наглядом лікарів. Тому ми всі сподіваємося, що це не буде якась ускладнена форма хвороби", - сказала Мендель.

Нагадаємо, ввечері стало відомо, що Зеленський захворів на COVID-19. Крім того, позитивний тест у керівника його Офісу Андрія Єрмака.

Після цього, стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль незабаром здасть тест на коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика КоронавірусВолодимир Зеленський

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся