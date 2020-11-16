Коронавірус був в Італії ще у вересні 2019 року, - дослідження

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Італії коронавірус циркулював ще у вересні 2019 року. Вірус міг поширитися за межі Китаю раніше, ніж вважалося до цих пір.

Про це повідомляє Reuters.

У дослідженні італійського Національного инстута раку були розглянуті 959 зразків крові, взятих для виявлення раку легень в період з вересня 2019-го по березень 2020 року. Антитіла до коронавірусу були виявлені в 11,6% проб, а 14% проб з антитілами на COVID-19 були зроблені ще у вересні 2019 року, а 30% - на другому тижні лютого 2020 року.

Дослідники вважають, що результати їх роботи можуть "переписати історію пандемії".

Офіційно перший випадок зараження коронавірусом в Італії було зафіксовано 21 лютого, в невеликому містечку неподалік від Мілана, в регіоні Ломбардія, який став одним з найбільш постраждалих від пандемії.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вже заявляли, що не можна виключати можливість більш раннього циркулювання COVID-19 у світі, ніж під кінець 2019 року в Китаї, коли китайська влада заявила про кластер випадків пневмонії.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що потенційна вакцина від COVID-19 американської фармацевтичної компанії Moderna показала високу ефективність на рівні 94,5%. Даний показник досягнутий в ході третьої фази випробувань.