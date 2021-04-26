Корнієнко розповів, наскільки підвищаться пенсії чорнобильцям

Наразі у парламенті є 11 законопроектів, які спрямовані на посилення соціального захисту постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Один з них - №4555 - Верховна рада може ухвалити вже цього четверга, що дозволить підвищити пенсії чорнобильцям до 16 тисяч гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час тематичної виставки "Чорнобиль.35" у парламенті.

"Проблеми чорнобильців, захисту та соцгарантій ліквідаторів аварії на ЧАЄС, відновлення екології в зоні відчуження не повинні виникати лише раз на рік. Ми маємо постійно законодавчо працювати щодо цього питання", - наголосив Корнієнко.

Так, один законопроект вже прийнятий в першому читанні - щодо скасування консульського збору постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 і 2.

Окрім того, у четвер депутати планують ухвалити законопроект №4555 дозволить підвищити пенсії ліквідаторам і пенсіонерам з-поміж ліквідаторів Чорнобильської аварії.

На сьогодні в Україні 2353 особи, які належать до першої групи інвалідності. Вони отримують в середньому пенсію в розмірі 12 270 грн. Після ухвалення законопроекту пенсія зросте до 16 080 грн. Осіб, які перебувають на обліку другої групи інвалідності, нараховується 35 347 осіб. Замість 10 967 грн, які вони мають сьогодні, отримають 12 987 грн. Третя група з інвалідності (16 074 осіб) - їхня пенсія зросте з 8129 грн до 8917 грн.

"Ми як нащадки тих, хто ліквідував аварію, несемо на себе відшкодування шкоди життю та здоров’ю людей. Це і променева хвороба, онкологічні хвороби, лейкемія, спадкові хвороби та інші - катаракта, зниження імунітету серед тих, хто проживав чи був відселений з території", - сказала голова комітету з питань голова комітету Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Корнієнко переконаний, наразі треба працювати не лише над соціальними питаннями, але й над питаннями розвитку відчужених територій. Так, є законопроекти, який дозволять розпочати реєструвати там підприємства.

Окрім того, розповів він, у межах децентралізації влада багато працювала з проблемами міста-анклава Славутича. Також важливі питання туризму, всебічного дослідження екологічних явищ, які там відбуваються - зростання популяції диких тварин, питання майбутнього української енергетики, зауважив Олександр Корнієнко.