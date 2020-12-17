Корнієнко закликає депутатів та партії в регіонах ухвалити місцеві бюджети до 25 грудня

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко звернувся до депутатів, обраних від політсили до місцевих рад, із закликом долучитися до розробки місцевих бюджетів та прийняти їх до 25 грудня.

Про це йдеться у розпорядженні, виданому керівникам та депутатам фракцій "Слуги народу" у місцевих радах.

"Кошти в ОТГ і областях мають витрачатися розумно і дбайливо. Працювати не лише на поточні потреби населених пунктів, але й на їхній розвиток. Тому закликаю наших депутатів активно долучатися до бюджетного процесу у своїх місцевих радах. І до 1 січня 2021 року поділитися його підсумками з партією та мешканцями своїх громад", - сказав Олександр Корнієнко.

У розпорядженні йдеться, що при розробці місцевих бюджетів потрібно спрямувати доходи місцевих бюджетів від акцизного податку на реалізацію проектів місцевого розвитку: будівництво шкіл, дитячих садочків, облаштування вулиць, ремонт доріг місцевого значення та мостів. Відповідно до показників держбюджету на 2021 рік, йдеться про 8 мільярдів гривень.

Очільник "Слуги народу" підкреслив, що після виборів партія продовжить створювати нову інфраструктуру на місцях.

"Ми продовжимо реалізацію курсу президента Зеленського на створення в наших громадах нової якісної інфраструктури - транспортної, освітньої, медичної, соціальної. Наші депутати, представники партії у місцевих радах мають забезпечити такий перерозподіл коштів місцевих бюджетів, щоб стимулювати розвиток громад, щоб люди побачили і відчули поліпшення умов життя", - підкреслив очільник політсили.

Нагадаємо, 15 грудня Верховна рада схвалила державний бюджет на 2021 рік. "Слуга народу" дала 225 голосів і прийняла кошторис фактично монобільшістю. Разом із голосом Дмитра Разумкова голосів було достатньо для самостійного ухвалення бюджету.

У кошторисі передбачено, що зарплати лікарів та вчителів зростуть на 30%. Усього на соціальний захист піде 313 млрд гривень, на освіту - 169,4 млрд гривень. Доходи передбачені на рівні 1092,1 млрд гривень. Видатки - 1347,3 млрд гривень. Дефіцит бюджету 5,5% ВВП - менше, ніж у 2020 році та в попередньому проекті цьогорічного бюджету.

Депутати встигли прийняти кошторис в законодавчо обумовлені терміни – до 15 грудня. Це, за словами Корнієнка, дасть місцевим громадам змогу так само вчасно розробити та прийняти бюджети на 2021 рік.

"Місцеві ради не повинні зволікати з фінансуванням важливих для кожного українця сфер у новому році. Ухваливши свої бюджети, вже з 1 січня вони зможуть почати розпоряджатися грошима", - наголошував він.

Відповідно до держкошторису на 2021 рік, ресурс місцевих бюджетів становитиме 509,8 млрд гривень. Це на 58,3 млрд грн більше, ніж 2020 року.

4,6 млрд грн в бюджеті передбачено на Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР). 30% мають спрямувати на проекти розвитку регіонів, 50% - на об'єкти соціальної інфраструктури. Ще 20% - на підтримку туристичних магнітів у регіонах, про що раніше заявляли в Міністерстві розвитку громад і територій.