Корниенко оценил возможность возвращения журналистов в Раду

В парламенте работают над тем, чтобы обеспечить работу журналистов. Но вопросы безопасности и количество аккредитованных представителей СМИ требуют различных процедур.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

"Есть разные процессы. Есть процесс создания на расстоянии от Грушевского 5 пресс-центра в одной из гостиниц, которым владеет парламент. Есть процесс, который мы инициировали по переаккредитации. Сейчас прессслужба парламента работает над тем, как это все обеспечить и сделать, ведь в нас примерно 5 тысяч аккредитованных журналистов. Там есть все, кто угодно, есть шариевцы", - объясняет Корниенко.

По его словам, ставить под такую опасность народных избранников сейчас невозможно.

"Но мы ищем возможность, чтобы парламентские журналисты работали. И это как-то обеспечивается, ведь нет закрытости решений парламента. Все понимают, что голосует парламент и эта информация появляется изо дня в день", - подытожил Корниенко.

Напомним, что с 24 февраля, со дня начала полномасштабной войны в Украине журналисты не имеют доступа к работе в здании Верховной рады. Такое ограничение было введено из соображений безопасности. Также в условиях войны пока не ведутся прямые трансляции заседаний парламента.

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