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Кориневич про можливість роззброєння Росії: таке питання в історії вже піднімалося

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Понеділок 14 березня 2022 16:12
Кориневич про можливість роззброєння Росії: таке питання в історії вже піднімалося Фото: після перемоги України є можливість підняти питання про роззброєння РФ (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Коріневич розповів, що питання про роззброєння держав, які здійснюють агресію, вже піднімалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Кориневича в інтерв'ю ТСН.

На питання про те, чи є в України після перемоги можливість піднімати питання про роззброєння Росії, в тому числі і ядерне, Кориневич відповів, що така практика у світі існує.

"Давайте чекати перемоги та все робити для того, щоб вона наступила. Я теж вірю, що ми обов'язково переможемо. Далі з цими питаннями будемо працювати. В цілому питання демілітаризації, роззброєння певних держав, які здійснювали агресію, вже піднімалося на міжнародному порядку денному", - сказав він.

Кориневич додав, що є держави, до яких подібна практика вже застосовувалася.

"Це ставилося і до Німеччини, і до Японії після Другої світової війни. Так що тут прецеденти є. Тому давайте робити все для нашої перемоги й в полі бою, і в міжнародних судах і організаціях", - зазначив постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим.

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