Від кору на Філіппінах померли понад 130 людей

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Спалах кору виник через відмову від вакцинації

На Філіппінах від кору померли 136 людей, більшість з яких - діти віком від одного до чотирьох років. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання AlJazeera.

Представники органів охорони здоров'я зазначили, що у країні вже захворіли понад 8400 осіб. Головна причина спалаху кору - відмова від вакцинації.

Підкреслюється, що у порівнянні з минулим роком показники захворюваності зросли на 1000% у столиці Манілі. Міністр охорони здоров’я Філіппін підкреслив, що минулого тижня у Манілі та прилеглих до неї регіонах розпочали масову імунізацію. Очікується, що це має допомогти стримати спалах кору до квітня.

Крім того, глава держави Родріго Дутерте у своєму відеозверненні попередив про можливі наслідки кору та закликав не відмовлятися від щеплення дітей.

Так, середній рівень вакцинації від кору на Філіппінах - не більше 60%, а в деяких віддалених районах він не перевищує 30%. Міністерство охорони здоров’я припускає, що населення боїться ін’єкцій після того, як у 2017 році вакцина проти лихоманки денге виявилась небезпечною для здоров’я.

Нагадаємо, протягом 7-го тижня 2019 року в Україні на кір захворіли 3264 людини. У цьому році від кору померло вже вісім чоловік, а в 2018 році - шістнадцять українців.

Як писало РБК-Україна раніше, Україна опинилася на першому рядку в рейтингу країн Європи за кількістю людей, які захворіли на кір у 2018 році.