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На границе с Польшей появится резиденция святого Николая: как она будет выглядеть (фото)

Четверг 05 декабря 2024 13:34
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На границе с Польшей появится резиденция святого Николая: как она будет выглядеть (фото) Фото: Резиденция святого Николая на границе с Польшей (ГПСУ)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине появится еще одна резиденция святого Николая. Ее смогут посетить все, кто пересекает украино-польскую границу в пункте пропуска "Шегини".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Резиденцию святого Николая в пункте пропуска "Шегини" откроют для посетителей 6 декабря. Гостям обещают праздничную атмосферу, фотозону и встречу с Николаем. Также обещают подарки для детей, которые будут пересекать границу во Львовской области и посетят резиденцию.

День святого Николая в Украине

Напомним, в Украине День святого Николая по новому церковному календарю празднуют 6 декабря. Этот день посвящен чествованию святителя Николая, чудотворца и архиепископа Мир Ликийских, известного своей благотворительностью и помощью нуждающимся.

По преданию, святой Николай жил в III-IV веках и с детства проявлял глубокую веру и стремление к благотворительности. Он раздал наследство, оставшееся от родителей, бедным и имел дар исцеления. Именно его легендарная щедрость положила начало традиции дарить подарки в ночь на День святого Николая.

Православная церковь Украины напоминает, что этот праздник – не только время подарков, но и возможность добрых дел и проявление любви и заботы к ближним. Украинцев призывают последовать примеру святого Николая, проявляя милосердие и доброту не только в этот день, но и в повседневной жизни. Для детей важно рассказать об истории праздника, жизни святителя и значении традиции дарить подарки.

В разных городах уже начали открываться праздничные резиденции Чудотворца. Стоимость посещения колеблется от 250 до 500 грн., хотя некоторые локации предлагают бесплатный вход или принимают донаты в поддержку ВСУ. РБК-Украина рассказывала, где украинцы могут посетить резиденцию святого Николая.

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