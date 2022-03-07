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Корбан: ми відбиваємо будь-які спроби ворога наблизитися до Дніпропетровської області

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Понеділок 07 березня 2022 08:48
Корбан: ми відбиваємо будь-які спроби ворога наблизитися до Дніпропетровської області Фото: Геннадій Корбан (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Окупаційні війська РФ закріпилися на Донецькому напрямку - у місті Пологи. Звідти ворог хотів потрапити до Дніпропетровської області, але ця стратегія зазнала поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана.

"Ми добре підготувалися - разом із військовими. Лінії оборони (а їх багато з обох боків). У Лозовій стоять наші регулярні частини, що боронять область від противника. Тож наразі ситуація в цій зоні стабільна. Ми нарощуємо тактичну перевагу - ворог не може знайти лазівки, аби проникнути", - повідомив він у коментарі ввечері 6 березня.

Керівник Центру тероборони Дніпра також наголосив: лінія оборони Дніпропетровщини будується разом з Запорізькою облдержадміністрацією - аби захистити від загарбників також цей обласний центр. Водночас криворізький напрямок так само надійно захищений і має декілька ліній оборони.

Корбан зауважив, що у ворога немає ані сил, ані відповідної логістики. Результатів не дає і перегрупування військ окупантів.

"Ми відбиваємо будь-які спроби ворога наблизитися до Дніпропетровської області на віддалених рубежах. Мешканцям Дніпра та області нічого не загрожує. Єдина небезпека - загроза з неба. Та наш президент (Володимир Зеленський, - ред.), депутати та багато людей активно підписують заклики до НАТО та світової спільноти нарешті закрити небо. І ми також долучаємося до цього", - сказав Геннадій Корбан.

Разом з цим, коментуючи ситуацію з евакуацією на залізничному вокзалі, керівник Центру тероборони Дніпра повідомив, що нині поліція та міські служби забезпечили нормальну логістику на вокзалі - без паніки і тисняви.

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Генадій Корбан Дніпропетровська область
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