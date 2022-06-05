ru ua
Нд, 05 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Контратака ЗСУ в Сєвєродонецьку звела нанівець наступальний порив Росії, - британська розвідка

Новость на русском →
Україна, Неділя 05 червня 2022 08:56
Контратака ЗСУ в Сєвєродонецьку звела нанівець наступальний порив Росії, - британська розвідка Фото: контратака ЗСУ в Сєвєродонецьку звела нанівець наступальний порив Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За останні 24 години українські сили зробили контратаки в спірному Сєвєродонецьку на сході України. Це звело нанівець оперативний імпульс, який російські сили раніше набрали за рахунок концентрації бойових підрозділів і вогневої потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, російські сили, задіяні в цьому районі, включають особовий склад, мобілізований з керованих Росією "ЛНР". Ці війська погано оснащені і навчені, і їм не вистачає важкої техніки в порівнянні з регулярними російськими частинами.

Використання проксі-піхоти для операцій із зачистки міст - це російська тактика, що раніше застосовувалася в Сирії, де Росія задіяла 5-й корпус сирійської армії для атаки на міські райони.

"Такий підхід, ймовірно, вказує на бажання обмежити втрати, понесені регулярними російськими силами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські військові змогли перегрупуватися і зайняти оборону в Сєвєродонецьку Луганської області, де тривають вуличні бої.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ
NEWS
Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський
Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні