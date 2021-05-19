Консорціум Гриненка тендерним "тролінгом" зірвав дорожніх робіт на 4 млрд, - експерт

В Україні з’явився новий "тендерний троль", який вже встиг зірвати дорожніх тендерів на 4 млрд грн.

За його словами, компанія "Всеукраїнський дорожній консорціум", якою керує колишній очільник ДАК "Автомобільні дороги України" Артем Гриненко, оскаржила десятки тендерів і заблокувала закупівлі дорожніх ремонтів на понад 4 млрд грн.

Зокрема, консорціум Гриненка оскаржує в АМКУ всі процедури проведення торгів: результати прекваліфікації, порядок погодження договірної ціни, забезпечення тендерної пропозиції, забезпечення виконання договору, підтвердження виконання аналогічного договору (протягом 3 років) і навіть вимоги замовника надати позитивний відгук про роботи.

"Консорціум Гриненка вже взяв участь у 27 закупівлях. Жодного разу не переміг. Але подав 43 скарги! Задоволення скарг ВДК коштує зупинкою торгів щодо ремонтів ділянок автодоріг Р-22, Т-13-07, Н-26 у Луганській області, Н-08 - у Київській, О161930 - в Одеській, Т-25-27 - у Чернігівській, Т-03-05, Т-03-11 - у Волинській, Н-16 - у Черкаській. Це десятки інфраструктурних проектів, на які виділялося понад 4 мрлд грн. І які цього року вже не матимуть шансів бути реалізованими. Бо поки проведуть новий тендер, будівельний сезон уже й закінчиться. Фактично, консорціум Гриненка після краху імперії Араїка намагається зайняти місце головного тендерного троля", - повідомив експерт.

Він також додає, що наприкінці минулого року Артем Гриненко очолив Всеукраїнський дорожній консорціум (ВДК) і тепер особисто займається отриманням тендерів для замовників.

"Як пробитися на тендер? Вихід є: звертаємось до ВДК, мовляв, ось вам АБЗ, виграйте для нас ось цей тендер. А якщо не виграєте, то принаймні заблокуйте його, щоб ми мали можливість шантажувати інших учасників тендеру та змусити їх домовлятись з нами. Тобто, консорціум Гриненка - це банальна ширма для заволодіння коштами держбюджету та шантажу сумлінних підрядників різного роду дрібними шахраями", - зазначає Спірідонов.

За його словами, один із засновників консорціуму - ПП "Автомагістраль" - уже відкликав документи про участь у ВДК.

"Власники цієї регіональної компанії з досить давньою історією зрозуміли, що спільні проекти з Гриненком можуть завершитись лише одним - спаплюженою репутацією, кримінальними справами та потраплянням у чергові санкційні списки", - резюмував експерт.