Коноплянка подписал контракт с грандом Румынии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

33-летний украинец пополнил коллекцию иностранных чемпионатов в собственной биографии. Из польской Экстраклясы он перебрался в Лигу 1 Румынии.

Коноплянка подписал контракт с "Клужом" на 2 года. В договоре также прописан пункт пролонгации сотрудничества еще на год. Румынскому гранду вингер достался бесплатно, поскольку являлся свободным агентом. За трансильванцев он будет выступать под 22-м номером.

В прошлом сезоне Коноплянка защищал цвета "Краковии". За краковян он сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативных передачи. Весной ветеран неожиданно получил вызов в сборную Украины и сыграл минуту против Англии (0:2).

Кто такой Евгений Коноплянка

Уроженец Кропивницкого (тогда – Кировоград), воспитанник местного "Олимпика". В 16 лет оказался в структуре "Днепра".

Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2007/08. Сыграл в составе падшего гранда 7 полных сезонов. Летом 2015-го перешел в испанскую "Севилью", но в Ла Лиге провел всего год. Следующие три сезона отыграл в немецком "Шальке", а затем еще два – в донецком "Шахтере".

Победитель Лиги Европы 2015/16 с "Севильей" и чемпион Украины с "горняками". Посреди сезона 2021/22 оказался в "Краковии". В составе сборной Украины дебютировал в 2010 году и провел 87 поединков (10 голов), участник Евро-2012 и Евро-2016.