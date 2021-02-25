Конкурс на кандидата в судді ЄСПЛ: коли почнеться прийом документів

Конкурсна комісія із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України визначила терміни прийому документів. Подати документи можна буде вже з 1 березня 2021 року.

Про це повідомив Офіс президента України .

Прийом документів від кандидатів на посаду судді ЄСПЛ буде тривати до 30 березня 2021 року. Документи можна буде подати поштою або особисто за адресою: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Офіс Президента України.

Які документи потрібно подати:

написану власноруч письмову заяву про участь у конкурсі;

автобіографію;

мотиваційний лист з викладеними мотивами бути обраним суддею ЄСПЛ від України;

копію паспорта громадянина України;

копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту в іноземній державі, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні;

копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності) разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні;

копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права або досвід наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, або досвід діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод;

написану власноруч письмову заяву про відсутність обставин, які не дозволяють бути суддею ЄСПЛ від України;

письмову згоду на обробку персональних даних.

Крім того, сьогодні було обрано голову конкурсної комісії. Комісію очолив професор кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Олександр Сердюк.