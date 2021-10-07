ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Конгресі США закликали Байдена терміново ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 07 жовтня 2021 21:39
В Конгресі США закликали Байдена терміново ввести санкції проти "Північного потоку-2" Фото: республіканець Майкл Маккол (flickr.com/eschipul)
Автор: Дмитро Левицький

Старший член Комітету з закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол закликав президента Джо Байдена терміново ввести санкції проти російського "Північного потоку-2". За його словами, Росія використовує газопровід як зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Маккола.

"Байден і канцлер Меркель зобов’язалися вжити заходів, якщо Росія спробує використати енергетику як зброю. Однак обидва закривають очі на навмисні зусилля путінського режиму з метою тиску на Європу, щоби вона прискорила процес сертифікації російського газопроводу", - наголосив він.

Як сказав республіканець, Росія маніпулює європейським ринком газу та наближає важку енергетичну кризу в Європі.

"Якщо адміністрація Байдена не зможе негайно скасувати відмову від критично важливих санкцій проти Nord Stream 2 й зупинити запуск газопроводу, вона подарує російському президентові ще одну потужну зброю згубного впливу, яка буде застосована проти України та інших наших європейських партнерів", - додав конгресмен Маккол.

Нагадаємо, влітку Байден видав указ про скасування санкцій проти оператора "Північного потоку-2" компанії Nord Stream 2 AG.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2 Конгресс США Джозеф Байден
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця