Було б кому керувати державою. Зеленський розповів про "план Б" на випадок вбивства

Президент України Володимир Зеленський розповів, що готуючись до війни, разом з керівництвом Уряду та Верхлвної Ради склали "план Б" на випадок вбивства глави держави чи когось із високопосадовців. Мова йшла про забезпечення роботи всіх державних органів і структур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського в Українському Домі в Давосі.

"Згідно з нашим законодавством є кому управляти державою. Ми були підготовлені і розділені, я, прем’єр-міністр і голова парламенту. У нас парламентсько-президентська республіка. Ми розуміли, якщо буде та чи інша втрата, ми будемо готові до цього процесу. Ми розділили Кабмін на 2 частини, це було два дублі, щоб країна могла бути захищена навіть від таких результатів", - розповів глава держави.

Нагадаємо, війна з Росією закінчиться перемогою України, оскільки в українського народу немає іншого виходу. До миру може привести дипломатія, заявив президент України Володимир Зеленський.

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