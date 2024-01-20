ua en ru
Сб, 20 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кому обязательно необходимо вакцинироваться во время эпидсезона: объяснение Минздрава

Суббота 20 января 2024 14:10
UA EN RU
Кому обязательно необходимо вакцинироваться во время эпидсезона: объяснение Минздрава Фото: кому обязательно необходимо вакцинироваться во время эпидсезона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас в Украине растет заболеваемость гриппом. Самым эффективным способом защитить себя от заболевания и его осложнений - вакцинироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Болезнь способна поразить верхние дыхательные пути, легкие, сердечную мышцу и кровеносные сосуды, что может привести к различным осложнениям: пневмонии, тромбозу, воспалению спинного и головного мозга или сердечной мышцы.

"Самый эффективный способ защититься от гриппа и его осложнений - сделать прививку. Прививки против гриппа рекомендуется делать каждый сезон. Вакцину против гриппа, корейского или французского производства, можно купить в аптеке. Обе вакцины прошли государственный контроль качества", - пишет Минздрав.

В частности прививки важны для людей, которые входят в группу риска тяжелого течения или возникновения осложнений. Речь идет о:

  • беременных;
  • детях до 5 лет;
  • людях старше 60-65 лет;
  • людях с хроническими заболеваниями;
  • людей живущих с ВИЧ;
  • людей, которые имеют онкологические заболевания.

"Грипп начинается с резкого подъема температуры, а респираторные симптомы - кашель, затрудненное дыхание, выделение слизи и боль в горле - добавляются позже. В отличие от гриппа, COVID-19 начинается, наоборот, с респираторных симптомов", - добавляет Минздрав.

При первых признаках заболевания важно обратиться к семейному врачу и не прибегать к самолечению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины
NEWS
Одно из условий завершения войны - отказ России от ядерного оружия, - Минобороны
Одно из условий завершения войны - отказ России от ядерного оружия, - Минобороны
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск