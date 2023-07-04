Компании Ахметова направили 5,5 млрд грн на помощь Украине с начала войны

За 16 месяцев полномасштабного вторжения бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь Украине, военным и мирным людям уже 5,5 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Главные направления помощи - поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, а также подготовка к восстановлению Мариуполя.

Помощь защитникам Украины реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт". Силовые подразделения по всей стране получают амуницию, автомобили, кареты скорой помощи для военных медиков, дроны, тепловизоры, прицелы, рации, камеры, одежду и обувь, аптечки и турникеты, горючее и другие необходимые вещи.

В частности, "Метинвест" разработал и поставил более 200 модульных укрытий для бойцов на передовой, способных выдержать удар артиллерийского снаряда.

Также металлургическая группа поставляет сталь для бронезащиты техники, производит броню для бронежилетов и металл для изготовления мобильных багги. В рамках совместной инициативы Генерального штаба ВСУ и "Укртелекома" 20 военных бригад получат 2430 систем управления для усиления связи и боевых возможностей.

Дополнительно 1 млрд грн ($25 млн) Ринат Ахметов выделил на проект поддержки защитников Мариуполя "Сердце Азовстали", являющегося частью "Стального фронта". Помощь по проекту уже предоставляется. Всего в 2023 году в рамках шести программ проекта запланирована поддержка почти 10 тысяч защитников города и членов их семей.

Гуманитарная помощь от бизнеса и проектов Рината Ахметова предоставляется мирным украинцам в прифронтовых зонах и деоккупированных регионах.

Помощь спортсменам, переселенцам, бойцам сил обороны Украины и жителям регионов, пострадавших от войны, оказывает и футбольный клуб "Шахтер".

"Наша позиция неизменна с первых дней войны: Украина победит. Поэтому мы инвестируем в восстановление разрушенной инфраструктуры, строительство новых производств, создание новых рабочих мест, привлечение европейских инвестиций в экономику страны. Отдельным личным решением Ринат Ахметов на 2023 год выделил 60 млн грн на создание "Плана Возрождения Мариуполя после деоккупации в рамках инициативы Mariupol.Reborn", - подчеркнула директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.