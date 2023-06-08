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VBET Ukraine подарила Музею футбола памятный Кубок на восстановление для UNITED24

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Четверг 08 июня 2023 17:56
VBET Ukraine подарила Музею футбола памятный Кубок на восстановление для UNITED24 Фото: компания VBET Ukraine передала символический Кубок в Музей футбола в Киеве (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Во время плейофа Чемпионата мира - 2022 We Care Fund от VBET Ukraine Украинская ассоциация футбола и TicketsBox провели благотворительную продажу виртуальных билетов на матчи сборной Украины по футболу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение VBET Ukraine.

"Этот сбор позволил многим украинцам и иностранцам приобщиться к восстановлению наших территорий, подвергшихся оккупации. В рамках инициативы собрали 770 000 грн для UNITED24 на восстановление 18 домов в Киевской области", - напомнили организаторы сбора.

После его завершения VBET создала специальный памятный кубок: на него в благодарность нанесли имена топовых благотворителей фонда "We Care Fund".

Этот символический кубок был презентован в Доме футбола.

VBET Ukraine поблагодарил всех, кто присоединился к сбору, и передала символический памятный Кубок в Музей футбола в Киеве.

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