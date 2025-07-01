Компания, связанная с бизнесменом Осиповым, выиграла тендер Минобороны на 3,3 млрд грн, несмотря на уголовные дела

ООО "Гранпри ЛТД", связанное с одесским предпринимателем Владимиром Осиповым, получило очередной государственный подряд на поставку продуктов питания для Вооруженных сил Украины. Сумма нового контракта - более 3,3 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистское расследование на основе данных систему Prozorro .

Согласно данным тендера, компания будет обеспечивать питанием военнослужащих в Днепропетровской области во втором полугодии 2025 года. В торгах участвовали более 15 участников, а победителя определили по принципу "наиболее экономически выгодного предложения".

Средняя стоимость одного дневного рациона по этому контракту составляет 128,26 грн - ниже установленной предельной цены в 155 грн.

Как сообщают журналисты, "Гранпри ЛТД" уже фигурировало в громких скандалах. В 2024 году предприятие не выполнило контракт на поставку продуктов для военных в Донецкой области, в результате чего государственное предприятие "Оператор тыла" было вынуждено его разорвать. Причиной стали проблемы с материально-технической базой. Несмотря на это, в том же году компания заключила еще три сделки на более 3,19 млрд грн.

В структуре "Гранпри ЛТД" произошли изменения - после вручения подозрения предыдущему руководителю компанию переоформили. Сейчас ее возглавляет Рагоценко Людмила Андреевна, однако, по данным СМИ, реальное управление продолжает осуществлять Владимир Осипов.

Осипов фигурирует в ряде расследований, в частности по формированию фиктивного налогового кредита на сумму 256 млн грн и поставки некачественной продукции, которая могла представлять угрозу для здоровья военнослужащих. Среди прочего - молочная продукция с маргарином вместо животных жиров, мясные консервы и масло с признаками порчи.

Правоохранительные органы также расследуют возможные фальсификации накладных на миллионы гривен, по которым продукция фактически не поставлялась в воинские части.

В то же время в ГП "Оператор тыла" утверждают, что закупка происходила согласно действующим постановлениям Кабинета министров, а проверка поставщиков осуществляется по утвержденным критериям - в частности относительно судимостей, коррупционных правонарушений и надлежащего выполнения предыдущих контрактов.

Как отмечают эксперты, несмотря на уголовные производства, смену руководства и проблемы с предыдущими договорами, фирма Осипова продолжает получать государственные контракты.

По информации "Наші гроші", "Гранпри ЛТД" является одним из победителей тендера на поставку продуктов во втором полугодии 2025 года.

Общая сумма заключенных договоров по всем лотам - 12,38 млрд грн.