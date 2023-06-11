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Компания Essity, производитель Libero и Zewa, окончательно уходит с российского рынка

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Воскресенье 11 июня 2023 04:31
Компания Essity, производитель Libero и Zewa, окончательно уходит с российского рынка Фото: компания Essity окончательно уходит с российского рынка (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Шведский производитель средств личной гигиены и продукции медицинского назначения Essity окончательно уйдет с российского рынка до конца июня 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что компания подписала соответствующее соглашение, одобренное властями РФ. Согласно опубликованному документу, деятельность Essity в РФ будет окончательно прекращена до конца второго квартала 2023 года.

По данным компании, в 2022 году чистый объем продаж Essity в России составил примерно 2% от общего объема продаж компании.

Компания Essity – это производитель товаров для гигиены и здоровья, с штаб-квартирой в Стокгольме, Швеция, продукция которой представлена в 150 странах мира. Компания была образована в 2017 году путем выделения из материнской компании SCA направления санитарно-гигиенических изделий. Среди ключевых брендов Essity – Libresse, TENA, Libero и пр.

Компания Essity ранее анонсировала об уходе из РФ

Шведская компания Essity, которая являемся одним из ведущих производителей товаров личной гигиены и продукции медицинского назначения, приняла решение об уходе из России в апреле 2022 года. Тогда же была начата сама процедура выхода компании из РФ.

В результате планов сворачивания бизнеса активы компании в России упали в цене более, чем на 1 млрд шведских крон.

По состоянию на начало 2022 года, активы компании на территории России оценивались в 1,4 млрд шведских крон (около 130 млн долларов).

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