У комітеті ВР розкритикували податкові "канікули" для грального бізнесу

У комітеті Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики звинуватили керівництво комітету у порушенні регламенту і корупції. через податкові "канікули" для ігорного бізнесу.

Зокрема, нардеп Олександр Дубинський заявив, що в порушення регламенту запропоновані поправки не обговорювалися на засіданні підкомітету. За його словами, члени комітету отримали проект напередодні ввечері в чаті.

"Ми на всю країну заявляємо, що збираємося від легалізації грального бізнесу отримати 8 млрд грн доходів до бюджету. Де розрахунок бюджетного комітету? Де висновок ГНЕУ до цього законопроекту? Його теж немає. Ви знову легковажно намагаєтеся протягнути законопроект у чиїхось інтересах. Дуже не хотілося б так думати, але виглядає саме так", - заявив нардеп.

За день до голосування нову редакцію законопроекту отримав і Мінфін, повідомила заступник міністра Світлана Воробей.

За її словами, порахувати втрати держбюджету від зниження ставок не представляється можливим, тому відомство не може підтримати запропонований документ.

"Такі речі тільки з Мінфіном ми можемо обговорювати й повноцінним звітом комісії з азартних ігор. Нам потрібно розуміти, скільки ліцензій вони вже видали, з якими проблемами стикаються, які вони вважають повинні бути ставки. Без звіту комісії ми взагалі говорити про це не можемо", - додала нардеп Альона Шкрум.

Своєю чергою, нардеп Андрій Ніколаєнко звинуватив Гетманцева і голову профільного підкомітету Олега Марусяка в спробах перетворити комітет у фейк і попередив про відповідальність за грубе порушення регламенту.

"Коли в нашому чаті члени підкомітету вимагають від голови підкомітету провести засідання, а він не відповідає і не проводить, це невідповідність посаді. Значить знімаємо голову підкомітету і призначаємо іншого, який буде проводити засідання і буде виносити рішення. Вони можуть комусь не подобатись, але це правильна процедура. Будете ходити по НАБУ, ДБР і всьому іншому", - заявив Ніколаєнко.

Зі свого боку Гетманцев сказав, що ця редакція законопроекту нібито неодноразово обговорювалася на комітеті й вказав колегам на низьку обізнаність про роботу грального бізнесу.

"Ви, на жаль, неглибоко в лотерейному бізнесі. Я глибоко. В минулому житті я дуже багато років присвятив лотерейному бізнесу, тому можу вас проконсультувати і провести індивідуальні заняття", - зазначив Гетманцев.