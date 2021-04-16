Комітет ВР не підтримав постанову щодо жертв Бабиного Яру через розбіжності під час засідання

Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав проект постанови про виділення з бюджету додаткових коштів на створення Меморіального простору пам’яті жертв трагедій Бабиного Яру. Під час засідання 14 квітня здійнявся скандал навколо голосування.

В партії зазначають, що через звинувачень деяких членів комітету та його голови Микити Потураєва в антисемітизмі депутат "Слуги народу" Єлизавета Богуцька відкликала свій голос за попередньо розглянуту комітетом постанову "Про додаткові заходи з ушанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру та Голокосту" авторства депутата Володимира В’ятровича.

Після повторного розгляду цієї постанови комітет теж вирішив її відхилити.

"Проектом цієї постанови заперечується можливість взяти участь у створенні Меморіального комплексу Бабиного Яру тих євреїв, які походять з РФ. Як людині, родину якої ця трагедія не оминула, для мене болісно, що існує така суперечка між різними представниками єврейської громади. На комітеті я був змушений тимчасово відмовитися від головування та, зокрема, голосування за цю постанову. Через ці конфлікти та непорозуміння Україна не вшанувала належним чином 60-ті та 70-ті роковини трагедії жертв Бабиного Яру і Голокосту в Україні. А тепер ризикує не вшанувати належним чином ще й 80-ті роковини", - повідомив Микита Потураєв.

Водночас політолог Кирило Сазонов звернув увагу, що в ЗМІ було поширено неправдиву інформацію про те, що за постанову нібито було проголосовано.

"Далі пішов інформаційний сніжний ком про те, що постанова ніби прийнято. На цю вудку попалися деякі ЗМІ, в тому числі "Історична правда", які поширили новину про начебто прийняття постанови", - пояснює експерт.

Сазонов звернувся до журналістів із закликом не сприймати дезінформацію.

"Шановні колеги, вас ввели в оману. Дивіться заяву голови комітету Микити Потураєва. Упевнений, що скоро інформація з'явиться і на сайті Верховної ради", - резюмував експерт.