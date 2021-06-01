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Комітет Верховної Ради прискорить впровадження обліку газу в енергетичних одиницях

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Вівторок 01 червня 2021 15:16
Комітет Верховної Ради прискорить впровадження обліку газу в енергетичних одиницях Газовий вентиль (104.ua)
Автор: РБК-Україна

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг знайшов можливість прискорити перехід до обліку газу в енергетичних одиницях. Відповідна норма буде внесена в законопроект №4578-1. Пріоритетом комітету ВР є швидкість прийняття необхідних змін.

Про це заявити голова Комітету Верховної Ради Андрій Герус на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією.

"Комітет розуміє важливість оперативного переходу України на європейську систему обліку газу, і тому було запропоновано альтернативне рішення. Нова система обліку газу в енергетичних одиницях (кВт-год) може бути введена через внесення відповідних поправок до законопроекту № 4578-1. Остаточного рішення яким шляхом буде розглядатися це питання немає, але в пріоритеті Комітету - швидкість прийняття необхідних змін", - зазначив він.

У Верховній Раді вже майже два роки перебуває законопроект №2553, що передбачає введення обліку газу в енергетичних одиницях (кВт-год). Але, як зазначив Андрій Герус, В тексті документа була виявлена технічна помилка в частині обліку коефіцієнтів закачування/викачування газу з підземних газосховищ. І повторний розгляд можливий тільки після виправлення помилки і звірки останньої версії тексту. І на це потрібен певний час.

Нагадаємо, що на початку квітня 2021 року, в підземних сховищах газу виявилися заблокованими близько 10 млрд куб.м газу, що належать іноземним трейдерам. Блокування було пов'язане з тим, що енергетична митниця почала декларування газу, що зберігався в режимі "митний склад" в одиницях енергії. Цього вимагає закон "Про митний тариф". Наміри ввести в Україні облік газу в енергетичних одиницях періодично виникають з 2016 року.

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