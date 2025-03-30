Комитет Рады обратится к Минэнерго и НКРЭКУ относительно смягчения требований к качеству газа

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг планирует обратиться в Министерство энергетики и НКРЭКУ с предложением рассмотреть механизмы смягчения требований к качеству газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя комитета ВР Алексея Кучеренко.

По его словам, действующие штрафные санкции за физико-химические показатели газа создают дополнительное финансовое давление на участников рынка и могут негативно сказаться на работе оператора газотранспортной системы (ГТС).

"По качеству газа - это действительная проблема. Я считаю, что мы можем обратиться в Министерство, в НКРЭКУ, чтобы они дали какой-то механизм, как я понимаю, ослабление, взаимное, по всему этому штрафных санкций, потому что это же оператор ГТС должен быть, чтобы он не пострадал", - подчеркнул Кучеренко.

По его мнению, необходимо выработать сбалансированное решение, которое позволит уменьшить нагрузку на участников рынка и учитывать текущие вызовы в газовой отрасли.

Напомним, аналитик газового рынка ExPro Consulting Михаил Свищо заявил, что газодобывающие компании, пострадавшие в результате атак россиян, вынуждены продолжать нести значительные финансовые расходы из-за действующих правил бронирования мощностей в газотранспортной системе и штрафных санкций.