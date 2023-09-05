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Комитет Рады поддержал увольнение главы АМКУ

Вторник 05 сентября 2023 13:47
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Комитет Рады поддержал увольнение главы АМКУ Фото: глава АМКУ Ольга Пищанская (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики поддержал увольнение главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Пищанской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Он отметил, что сегодня заявление должна одобрить Рада. После этого пройдет заседание фракции коалиции.

Далее состоится внесение кандидатуры нового главы АМКУ, а именно действующего главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Уже на завтра запланировано еще одно заседание Комитета по экономике по этому вопросу, а дальше пройдет голосование за назначение нового главы АМКУ.

Что этому предшествовало

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил, что Пищанская подала в Раду заявление об увольнении. Он также сообщил, что на должность главы АМКУ будет назначен глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.

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