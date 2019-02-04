Комітет пропонує проведення "дня культури" на пленарному тижні Ради

Фото: Микола Княжицький (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Княжицького, у цей день Рада може розглянути "мовний закон"

У Верховній раді потрібно виокремити спеціальний пленарний день, який буде присвячено розгляду законопроектів культурної тематики. Про це повідомив голова комітету Верховної ради з питань культури та духовності Микола Княжицький, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, більшість законопроектів комітету є готовими до розгляду та матимуть підтримку у сесійній залі.

"Наш комітет подав законопроект №8202 щодо удосконалення системи охорони культурної спадщини. Також є законопроект №8251 про зміни щодо державної підтримки кінематографії. Цей закон також готовий до розгляду. Можливо, нам варто зробити день культури, щоб розглянути ці закони, які розроблені нашим комітетом", - повідомив Княжицький.

Нардеп наголосив, що у день культури у Верховній раді також можуть розглянути закон "Про функціонування української мови як державної", адже він отримав багато поправок комітету.

Нагадаємо, підготовлений до другого читання "мовний закон" планують оприлюднити на сайті Ради 4-5 лютого.

Як писало РБК-Україна в своєму матеріалі "Передвиборна повістка: чим займеться Верховна рада на новій сесії", законопроект про функціонування української мови як державної буде внесений на розгляд парламенту в лютому, його розгляд займе не менше одного пленарного тижня.

Додамо, глава ВР Андрій Парубій заявив, що "мовний закон" невідкладно розглянуть у другому читанні в лютому. У документ можуть включити поправку про мову освіти.