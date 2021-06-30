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У Мін'юсті відсторонили експертів, які визначили МЗГ 9,21 млрд грн компенсації за шкоду екології

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Миколаїв, Середа 30 червня 2021 15:31
У Мін'юсті відсторонили експертів, які визначили МЗГ 9,21 млрд грн компенсації за шкоду екології Фото: Миколаївський глиноземний завод (nikvesti)
Автор: РБК-Україна

Дисциплінарна палата Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України призупинила дію свідоцтв експертів Київського науково-дослідного інституту, які встановили розмір моральної шкоди членам громадської організації "Стоп шлам" у позові проти Миколаївського глиноземного заводу.

Про це йдеться на сторінці активістів у Facebook.

Активісти відзначають, що рішення було прийнято за заявою Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) і є "явною попередньою змовою" представників заводу і членів Дисциплінарної палати.

Активісти називають це рішення "розправою" і вимагають його скасування.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року громадська організація "Стоп шлам" подала позов до суду проти Миколаївського глиноземного, вимагаючи відшкодувати понад 9,21 млрд гривень моральної шкоди за шкоду екології.

Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України виявила ряд небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини.

У червоному шламі були виявлені миш'як, кадмій, ртуть, свинець, а також елементи алюмінію, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірка, стибіум, станум, ванадій, стронцій і силіцій, які можуть становити найбільшу небезпеку для людей.

У травні 2021 року суд першої інстанції визнав позов правомірним і присудив жителям Миколаєва 9,21 млрд гривень компенсації.

Тепер належить розгляд апеляції, яку збирається подавати МГЗ.

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