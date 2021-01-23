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Команда Навального анонсувала нові акції протесту через тиждень

Росія, Субота 23 січня 2021 19:25
Команда Навального анонсувала нові акції протесту через тиждень
Фото: акції протесту в Москві (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Команда російського опозиціонера Олексія Навального оголосила про проведення нових акцій протесту. Вони пройдуть на наступних вихідних.

Про це повідомляє Twitter "Навальний Live".

Голова регіональних штабів політика Леонід Волков знову заявив про законність вимог негайно звільнити Навального з-під варти.

"У наступні вихідні ми проведемо нові протестні акції по всій країні. Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений з лап своїх убивць, і наші абсолютно справедливі вимоги повинні бути виконані", - сказав Волков.

Нагадаємо, сьогодні в багатьох містах Росії пройшли акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Сам Навальний на даний момент знаходиться в СІЗО "Матроська тиша", куди його помістили за рішенням суду на 30 діб.

Олексій Навальний був затриманий в московському аеропорту минулого тижня, відразу після того, як прилетів з Берліна. У Німеччині перебував опозиціонер п'ять місяців, проходячи курс лікування та реабілітації через отруєння "Новачком" у серпні 2020 року. В цей час в Росії Навальний був оголошений в розшук.

Навального затримали при проходженні прикордонного контролю, на наступний же день відбувся суд. Засідання проходило у відділенні поліції, такий формат в РФ пояснили тим, що у опозиціонера немає тіста на коронавірус.

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