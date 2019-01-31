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Колумбія обмежила в'їзд для більше 200 прихильників Мадуро

Новини » Політика    31.01.2019 - 05:29
Колумбія обмежила в'їзд для більше 200 прихильників Мадуро
Фото: Ніколас Мадуро (flickr.com/Agencia de Noticias ANDES)

Масштаби санкцій Колумбії проти венесуельських чиновників можуть зрости

Колумбія заборонила в'їзд в країну більше, ніж двом сотням чиновників і прихильників президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Republica.

За словами глави міграційної служби Колумбії Крістіана Крюгера Сармьєнто, ці санкції прийняті в рамках угод Групи Ліми. Крім того, Колумбія також не виключає можливості розширення масштабів санкцій.

"Поки йдеться лише про попередні спискі заходів", - сказав Саремньєнто.

Нагадаємо, нещодавно державний міністр у МЗС Німеччини Нільс Аннен заявив, що єдиним легітимним інститутом Берлін визнає тільки Національної асамблеї Венесуели. У Німеччині вважають, що президент Венесуели Ніколас Мадуро "контролює всі інститути країни", що дає йому можливість "домінувати на виборах і фальсифікувати їх".

Зазначимо, з 23 січня виконуючим обов'язки президента Венесуели вважається лідер опозиції країни Хуан Гуайдо. Його підтримали Канада, Ізраїль, Вірменія, Бразилія, Аргентина, Перу, Чилі, Парагвай, Гондурас, Коста-Ріка, Панама, Болівія і країни Євросоюзу.

 

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