"Колос" переміг "Кривбас" у домашньому матчі на старті Прем'єр-ліги
Мінімальною перемогою ковалівського "Колоса" завершився стартовий поєдинок нового сезону УПЛ проти криворізького "Кривбаса".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Прем'єр-ліга, 1-й тур
"Колос" – "Кривбас" – 1:0
Гол: Гончаренко, 36
Першими момент створили гості. На 5-й хвилині Банада пробив головою після стандарту, але м'яч зрикошетив і полетів над поперечиною. "Хлібороби" відповіли хвилин за 10, коли лише відчайдушний сейв Сарнавського врятував "Кривбас" після удару Зотька в напрямку власних воріт при штрафному.
Надалі ж епіцентр подій перемістився у центр поля. Відчутно побільшало боротьби та фолів, а спека змусила обидві команди економити сили. Новий момент завершився голом "Колоса". Це Гончаренко добре зорієнтувався в чужому штрафному після відскоку й влучно пробив у кут.
На старті другої половини суперники знову обмінялися змарнованими нагодами. Спершу форвард "хліборобів" Попов головою пробив повз дальню стійку. Далі ж Хомченовський наважився на удар із півкола штрафного, та Волинець із другої спроби таки забрав м'яч.
Наступної ж нагоди довелося чекати до фінальної 10-хвилинки. Та й цей момент "Кривбас" не використав – Хобленко пробив точно в місце, де й перебував воротар. Та головним підсумком другого тайму стало 9 (!) жовтих карток на дві команди та вилучення керманича криворіжців Вернидуба.
Та на цифри на табло ці перипетії так і не вплинули. "Колос" набрав перші 3 пункти, а дебютант чемпіонату залишився з нулем.
До слова, раніше "Шахтар" зіграв внічию із "Металістом 1925" у матчі-відкритті нового сезону Прем'єр-ліги.
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