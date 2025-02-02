В колонии в Полтавской области разоблачили группу, которая пытала и убивала заключенных
ГБР разоблачило в Божковской колонии №16 Полтавской области преступную группу. Ее члены, сотрудники тюрьмы, пытали и убивали заключенных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственного бюро расследований.
Правоохранителям удалось доказать не только факты издевательств и избиения, но и фактического убийства заключенных. Жертвами преступлений были почти все, кто впервые попадал в колонию. Задокументирован факт смерти одного из заключенных от полученных телесных повреждений.
"Новоприбывшим угрожали и били до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли беспрекословно выполнять любые указания администрации учреждения", - говорится в сообщении.
Как отмечает ГБР, с момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой новоприбывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру. В случае отказа к нему применялись пытки: били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и тому подобное.
Среди прочего, например задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных.
Пятерым сотрудникам Божковской исправительной колонии №16 объявили подозрение по ч. 3 ст. 28 УК Украины (организованная группа), ч. 2 статьи 127 (пытки), действия руководителя организованной группы дополнительно квалифицированы по части второй статьи 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Им грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, что весной 2024 года ГБР разоблачило масштабную систему пыток заключенных в Божковской колонии.
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