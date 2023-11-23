Коломойский обратился к генпрокурору с открытым письмом

Украинский олигарх Игорь Коломойский написал письмо генеральному прокурору Андрею Костину с просьбой лично вмешаться в ситуацию. Он пожаловался на пристрастность представителей его офиса и затягивание расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее открытое обращение к главе ОГП.

"Обратиться к вам с открытым обращением меня заставляют обстоятельства и атмосфера вопиющего нарушения норм законодательства, конституционных и процессуальных прав, которая образовалась вокруг расследования Бюро экономической безопасности уголовного производства по отношению ко мне. Я не вижу смысла приводить обстоятельства, изложенные следователями в сообщениях о подозрении, ведь Вам, как лицу, возглавляющему Главное надзорное учреждение страны, они подробно известны, но единственное, что я пытаюсь уже почти три месяца из тюремной камеры понять, почему Вы - лицо, в распоряжении которого есть все доказательства отсутствия происшествия преступления, молча созерцаете, как невинное лицо теряет здоровье за решеткой", - пишет бизнесмен.

По словам Коломойского, он не стремится к сочувствию, а ожидает справедливости, соблюдения прав человека, "тех самых, которые Украина декларирует на пути в Евросоюз, где права человека не являются простым словосочетанием, где действует Европейский суд по правам человека, который в последнее время все чаще констатирует нарушение украинскими судами Европейской конвенции по правам человека".

Коломойский также пишет, что для специалистов по банковскому делу, в распоряжении которых имеются все финансовые документы, "фактаж" следствия должен выглядеть в лучшем виде абсурдом, а в худшем - "реализацией кампании по расправе надо мной".

Больше всего меня удивляет позиция НБУ и ПриватБанка, который уже почти семь лет находится под полным государственным контролем. нескольких лет не замечали отсутствия почти 6 млрд грн наличных денег, а также полное унижение репутации двух аудиторских компаний из "Большой четверки" - PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young, - которые на протяжении 2014-2022 гг. подтверждали финотчетность ПриватБанка0 под давлением БЭБ из СМИ узнал о "нехватке" 5,7 млрд грн. Кстати, эти отчеты за указанные годы размещены на официальных сайтах ПриватБанка и НБУ, то есть находятся в свободном доступе", - добавил он.

Коломойский отмечает, что хотя по делу работает более 50 детективов и прокуроров, за месяц они не допросили ни одного указанного им свидетеля.

И отдельно, как лично для руководителя надзорной инстанции хочу сообщить - несмотря на мои жалобы, определения следственных судей, обязывающих организовать мне оказание медицинской помощи, - никакого лечения от заболеваний я не получаю. Состояние моего здоровья ухудшается, в условиях следователя изолятора решить этот вопрос невозможно. Но чего я не могу понять, неужели на основании этих смехотворных подозрений я уже настолько опасен, что мне отказывают в праве на получение должной медицинской помощи?" - пишет он.

Арест Коломойского

Напомним, 2 сентября олигарх Игорь Коломойский был арестован в результате решения Шевченковского районного суда. Ему также предоставили возможность внести залог в размере 509 млн гривен.

Он подозревается в завладении 9,2 млрд гривен активов ПриватБанка, а также в отмывании большой суммы денег путем вывода за границу.

После этого Коломойскому вручили новое подозрение за незаконное завладение средствами в размере 5,8 млрд гривен.

Тогда суд пересмотрел свое решение по мере пресечения Коломойскому и увеличил размер залога до 3 млрд 891 млн гривен.

Адвокаты олигарха уже пытались оспорить такое решение суда, но апелляцию отклонили.