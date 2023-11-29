Коломойский решил подать иск в Европейский суд по правам человека

Украинский олигарх Игорь Коломойский решил обратиться в Европейский суд по правам человека из-за решения суда продлить ему арест еще на два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Александра Лысака.

"Мы приняли решение обратиться в Европейский суд по правам человека, учитывая то, что национальные суды продолжают содержание Игоря Валерьевича под стражей без какой-либо оправданной правовой цели, с полным унижением требований Конвенции по правам человека", - заявил адвокат.

По его словам, суды "безосновательно продолжают заключение Игоря Валерьевича без наличия каких-либо доказательств того, что он может препятствовать тем или иным способом правосудию".

"Ему определен абсолютно неадекватный размер залога в сумме более 3 млрд грн, который является рекордным в истории Украины. Украинские суды последовательно закрывают глаза на состояние здоровья Коломойского", - добавил он.

Он также считает, что суды не реагируют на очевидную необоснованность подозрения, по которому Коломойского обвиняют в имитации внесения в кассу ПриватБанка 5,8 млрд гривен в 2013 году, - "при том, что весь оборот наличных средств ПриватБанка на конец 2013 года составил 7,3 млрд. гривен".

"Также мы считаем, что такое "фантастическое" уголовное производство против Игоря Валерьевича и его заключение несет в себе скрытые политические мотивы. Первый скрытый мотив объясняется созданием благоприятной и обещанной картинки "деолигархизации" перед обществом. Второй скрытый мотив заключается в невозможности работы Валерьевича над правовой стратегией возвращения национализированных у него активов", - подчеркнул адвокат.

Дело Коломойского

Напомним, что олигарх Игорь Коломойский с сентября находится под стражей с альтернативой внесения залога, который недавно суд уменьшил до 3 млрд 712 тысяч гривен.

Также известно, что 7 сентября Коломойскому было объявлено подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка.

Впоследствии он получил новое подозрение по трем статьям. Следствие установило, что олигарх с 2013 по 2014 годы незаконно завладел 5,8 млрд. грн.

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