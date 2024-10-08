Коломойский и Боголюбов никогда не контролировали JKX Oil & Gas, - нардеп

Народный депутат Михаил Цымбалюк сделал заявление об интерпретации его комментария в СМИ по поводу британской компании JKX Oil & Gas.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа.

По его словам, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов никогда не контролировали эту компанию.

"Разобравшись досконально в документах, я как профессиональный юрист могу уверенно заявить, что Коломойский с Боголюбовым никогда не контролировали британскую JKX Oil & Gas", - заявил Цымбалюк.

Он также отметил, что с 2014 по 2022 год Коломойский и Боголюбов приобрели лишь 27,5% акций компании, что выросло до 32,5% в 2022 году. Он объяснил, что такая доля не дает права на решающее влияние на управленческие решения, а только на получение дивидендов. Важным моментом является тот факт, что JKX Oil & Gas торговалась на Лондонской бирже, где акционеры не имеют права вмешиваться в решение менеджмента, состоящего из независимого совета директоров.

Как подтверждение, нардеп обратил внимание на судебное дело 2015 года в Высоком суде Лондона, где совет директоров JKX ограничил право голоса компании Eclears Group, принадлежавшей Коломойскому и Боголюбову. Это еще раз доказывает независимость компании от группы "Приват".

"Что имеем в итоге? Есть британская компания торгующаяся на бирже, менеджмент независимый, доля Привата 27,5% не дает права решающего влияния, эта компания имеет дочерние предприятия с 2014 по 2022 в РФ, после полномасштабного вторжения компания присоединяется к международным санкциям и самоустраняется от любого контроля над российскими активами и активно финансово поддерживает ВСУ, после чего российский суд признает JKX экстремистской организацией и национализирует контролируемые ею до 2022 года российские активы", - пишет Цымбалюк.

По его словам, основными активами JKX сегодня являются нефтегазодобывающие предприятия в Украине - СП ПГНК и в Венгрии.