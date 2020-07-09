ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Колектив "Сумигаз" передав кисневі концентратори Сумській міській лікарні

Суми, Четвер 09 липня 2020 15:12
Колектив "Сумигаз" передав кисневі концентратори Сумській міській лікарні
Газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Кисневі концентратори значно розширюють можливості медиків при лікуванні пацієнтів із дихальною недостатністю

АТ "Сумигаз" придбав для інфекційного відділення Сумської міської лікарні 4 нових кисневих концентратори. З початком епідемії коронавірусу в Україні газовики Сумської області долучились до благодійності та передали лікарням допомогу на суму понад 1 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Екстрена служба "104" розуміє наскільки важливо, щоб лікарні були укомплектовані всім необхідним для надання допомоги. Тому від початку пандемії різним лікарням області газовики передали допомогу у вигляді одноразової постільної білизни, засобів індивідуального захисту, антисептиків, безконтактних термометрів, тощо", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, при закупівлях орієнтувались на потреби лікарень. В інфекційному відділенні Сумської міської лікарні потребували збільшення кількості кисневого обладнання.

"Відділення є госпітальною базою для лікування мешканців не лише Сум, а й Сумського, Краснопільського, Лебединського районів. Пацієнти потребують допомоги у полегшенні дихання за різноманітних обставин. Так ми стикались із такими труднощами – при підвищенні захворюваності на кір, які супроводжувались ускладненнями дихальної системи", - зазначила завідувачка інфекційного відділення Сумської міської лікарні Світлана Грищенко.

У прес-службі зазначили, що тепер чотири нові кисневі концентратори значно розширюють можливості медиків при лікуванні пацієнтів із дихальною недостатністю. "За 1 хвилину за допомогою концентратора виробляється 10 літрів кисню для пацієнта. Величезна перевага апарату - у мобільності. Медичні працівники можуть надавати невідкладну допомогу вже у приймальному відділенні", - йдеться у повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Сумигаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся