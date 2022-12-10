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Бывший фаворит ЧМ-2022 остался без главного тренера

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Эр-Райян, Суббота 10 декабря 2022 09:41
Бывший фаворит ЧМ-2022 остался без главного тренера Фото: Тите 6 лет тренировал "селесао" (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорцив

Сенсационный четвертьфинал чемпионата мира-2022 против сборной Хорватии стал последним для Тите во главе национальной команды Бразилии. Пентакампеоны проиграли в серии пенальти.

Об этом специалист заявил на послематчевой пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Goal.

61-летний тренер решил покинуть сборную Бразилии. Он вместе со своими подопечными не смог подтвердить статус главного фаворита Мундиаля в Катаре.

"Как я уже говорил, мой цикл завершился. Заявил об этом еще более полутора лет назад. Я человек слова", – лаконично объяснил Тите.

Специалист приступил к работе с пентакампеонами летом 2016 года. С тех пор Бразилия сыграла 81 матч под его руководством, из которых проиграла всего шесть. Впрочем, на обоих чемпионатах мира латиноамериканцы завершили выступления в четвертьфиналах. Тите выиграл Копа Америка-2019 и дошел до финала турнира в прошлом году. Там его ребята уступили сборной Аргентины (0:1).

Ранее тренер работал с рядом бразильских команд и клубов из ОАЭ. Наибольшие успехи связаны с "Коринтиансом". С ним Тите выиграл два чемпионства, Кубок Либертадорес, Клубный чемпионат мира и другие трофеи.

К слову, накануне сборная Бразилии сенсационно вылетела из ЧМ-2022 после поражения хорватам.

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Сборная Бразилии
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