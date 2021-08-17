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Кількість зареєстрованих безробітних в Україні за рік зменшилася на третину

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Україна, Вівторок 17 серпня 2021 10:29
Кількість зареєстрованих безробітних в Україні за рік зменшилася на третину Фото: кількість безробітних впала в порівнянні з кризовим 2020 роком ( pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 16 серпня 2021 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних склала 315 тисяч осіб. Це на 179 тисяч осіб або 36% менше, ніж на цю дату минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Як зазначається в повідомленні, уряд планує додаткові заходи щодо створення робочих місць та працевлаштування безробітних під час реалізації загальнодержавних цільових, регіональних, інвестиційних та інших програм і проектів, замовником яких є органи державної влади.

Як повідомляло РБК-Україна, в I кварталі 2021 року рівень безробіття серед робочої сили у віці 15-70 років склав 10,5%. Кількість безробітного населення склала 1,8 млн осіб.

Національний банк України (НБУ) оновив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці. Прогноз на 2021 рік збережений на рівні до 9,1%, на 2022 рік - на рівні 8,5%, на 2023 рік покращений з 8,5% до 8,4%.

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