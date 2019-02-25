Кількість виявлених випадків крадіжок газу на Закарпатті зросла на 24%

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Порівняно з 2017 роком цей показник зріс на 24%

Спеціалісти ПАТ "Закарпатгаз" у 2018 році виявили 844 випадки несанкціонованого відбору природного газу. Порівняно із 2017 роком ця цифра зросла на 24%, повідомляє прес-служба компанії.

За словами технічного директора ПАТ "Закарпатгаз" Олександра Голуба, крадіжки зафіксовані як серед побутових споживачів, так і серед підприємств та організацій різних форм власності: 732 випадки проти 112 відповідно. Таким чином, порушники спричинили збитки у розмірі майже 7 млн грн.

Як зазначається, найчастіші порушення - втручання у роботу газових лічильників, зрив або пошкодження пломб на запірних пристроях, інвентарних заглушок, несанкціоноване відновлення газоспоживання. Виявляючи такі факти, спеціалісти діють відповідно до інструкцій.

"Нерідко такі справи доводяться до суду. Особливо це стосується несанкціонованих газопроводів та врізок у існуючі газопроводи. Такі люди повинні усвідомлювати, що своїми діями не тільки приносять збитки підприємству, через що будуть покарані, а й наражають на смертельну небезпеку себе, родичів та сусідів", - пояснив технічний директор ПАТ "Закарпатгаз" Олександр Голуб.

У 2018 році газовиками було виявлено 82 несанкціоновані газопроводи, збитки від яких перевищили 2 млн грн.