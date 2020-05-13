Кількість користувачів онлайн-сервісів "Хмельницькгаз Збуту" зросла на 20%

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Для спрощення реєстрації "Хмельницькгаз Збут" запровадив для своїх клієнтів миттєву експрес-реєстрацію на сайті 104.ua

У Хмельницькій області станом на початок травня 120 тис. споживачів газу користуються онлайн-сервісом Особистий кабінет на сайті 104.ua. За чотири місяці 2020 року цілодобовий доступ до власного особового рахунку і можливість дистанційних розрахунків за газ за допомогою онлайн сервісів отримали ще 20 тис клієнтів "Хмельницькгаз Збуту".

"Онлайн сервіс Особистий кабінет - зручний дистанційний сервіс для споживачів, особливо в період карантину. Клієнти зі своїх домашніх гаджетів можуть у зручний час дистанційно контролювати стан особового рахунку, платити за газ і вирішувати всі питання зі своєю газовою компанією, не виходячи з дому", - йдеться в повідомленні.

Для спрощення реєстрації "Хмельницькгаз Збут" розробив і впровадив для своїх клієнтів миттєву експрес-реєстрацію на сайті 104.ua, послугами якої вже скористалися декілька тисяч подолян. За словами прес-служби, достатньо зателефонувати в Контакт-центр (0382) 686 504 та зазначити свій особовий рахунок. Через кілька хвилин, отримавши логін і пароль, перейти за посиланням у свій вже створений особистий кабінет 104.ua

"Все більше наших клієнтів щодня переконуються в зручності дистанційних сервісів, коли через власний Особистий кабінет на сайті 104.ua можна відстежувати вартість газу, яка змінюється щомісяця, контролювати нарахування державної допомоги, а також планувати подальше використання газу, - інформує директор газопостачальної компанії Андрій Левицький. - Наявність Інтернету дає можливість постійного зворотного зв'язку з постачальником газу і цілодобового доступу і контролю особового рахунку за газ, що дуже зручно".

У прес-службі зазначили, що для клієнтів "Хмельницькгаз Збуту" успішно функціонують інші дистанційні сервіси: надсилання щомісячних показань лічильника СМС-повідомленням на номер 7104, отримання миттєвого балансу через СМС-інформування, цілодобова зв'язок з Контакт-центром, мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile, Вайбер-бот, електронна пошта contact@kmgaszbut.104.ua та ін.

Автор: Мария Тарарыева