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Когда в Украине ожидается похолодание: прогноз до конца января

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Украина, Пятница 20 января 2023 13:07
Когда в Украине ожидается похолодание: прогноз до конца января Фото: в Украине ожидается незначительное похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Незначительное похолодание в Украине ожидается в ближайшие дни. Но сильные морозы до конца января не прогнозируются.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Начиная с завтра ожидается постепенное понижение температуры. На следующие выходные это будут преимущественно минусы. Днем небольшой плюс или около нуля, ночью от 2 до 7 градусов мороза, на Востоке до 10 градусов мороза", - сказала она, отметив, что это небольшие морозы для января.

Голеня сообщила, что такие температуры будут близкими или несколько выше нормы. "Тенденция идет к тому, что будет похолодание, но это снижение пока еще до нормы", - сказала синоптик.

Что касается значительных морозов, то, по предварительным расчетам Укргридрометцентра, в ближайшие десять дней их "пока не видно", сказала Голеня, отметив, что прогноз может измениться в ту или иную сторону.

Напомним, что в последние дни температурная норма превышена от 5 до 13 градусов. Потепление в Украине связано с поступлением воздуха со Средиземного моря.

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