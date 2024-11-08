Когда переобуваешь машину сам: ТОП-5 главных советов

У самостоятельной замены летних шин на зимние есть одно условие, много плюсов и один весомый минус: в случае неудачи винить придется только себя. Но возможность ошибок можно значительно снизить.

Говоря о самостоятельном сезонном переобувке, мы подразумеваем, что оба комплекта шин у вас имеют собственные диски и в таком смонтированном виде они и хранятся.

Главный смысл самостоятельной смены колес – в экономии времени и денег. Ведь, имея всегда смонтированные на диски шины, можно не стоять в очередях на шиномонтаже и не подстраиваться под чужой график работы. А изменить резину именно тогда, когда будет реальная потребность и возможность.

Что нужно учесть при замене колес на зимние

Вне зависимости от марки и модели автомобиля, сложности и ошибки при замене колес почти всегда одинаковы. Их и нужно учесть.

Выберите место, адекватное вашему заданию. Если это не гараж, а открытая площадка, она должна быть как можно ближе к горизонтальной и с более или менее жесткой поверхностью. Это важно, чтобы автомобиль не упал с домкрата.

Обязательно подпирайте колеса . Какой бы ровной ни была ваша рабочая площадка, обязательно подпирайте два колеса на стороне, противоположной той, которую вы подняли. Желательно, чтобы упор был именно специальным упором, а не мелким камешком. В самом худшем случае подпирайте одно колесо, но с двух сторон – то, которое будет противоположным по диагонали тому, которое вы заменяете. Опять же это нужно, чтобы машина не сдвинулась с домкрата.

Тщательно устанавливайте домкрат . Это одно из важнейших условий успеха, иначе машина упадет вместе с домкратом. На слабом грунте используйте крепкую дощечку. Бывает, что машина вывешена, а быстро заменить колесо почему-то не получается – тогда нужно подстраховать домкрат, установив под машину надежную опору – будет целесообразно приготовить ее раньше времени.

Затягивайте болты правильно. На все резьбовые соединения в автомобиле есть нормированные усилия затягивания – то есть затягивать колесные болты или гайки от души нельзя. В идеале использовать для этого динамометрический ключ, но самый реальный инструмент – родной ключ-баллонщик из заводского комплекта машины: он имеет длину, которая помешает "перетащить" болт. Опасность неправильного усилия на ключе – риск сорвать резьбу и перекосить тормозной диск, что нарушит работу тормозов на этом колесе.

Очистка места посадки колеса. Иногда место посадки колеса на ступицу покрывается ржавчиной, что затрудняет снятие колеса в будущем. Поэтому сняв колесо, это место следует очистить от ржавчины – равно как и центральное отверстие диска. В идеале было бы растереть по этим поверхностям каплю преобразователя ржавчины.

Минусы самостоятельного переобувки

К недостаткам самостоятельной переобувки можно отнести тот факт, что вы не можете полноценно проконтролировать состояние колес, очередь которых занимать место на машине – как минимум, вы не сможете проверить балансировку. Следовательно, сделайте хотя бы поверхностный осмотр – все ли бремя остаются на местах, нет ли гвоздей и обломков проволоки в протекторе. И первый десяток километров прислушивайтесь к поведению машины на разных скоростях – не гудят ли колеса из-за нарушенной балансировки и не бьет ли руль из-за шишки на поврежденной шине.

Если коротко

В переобувке автомобиля сами по себе нет ничего сложного – но для этого нужно время, желание и минимальные физические силы. Чтобы понять, насколько вы готовы к этому, вам придется один раз попробовать, и если не понравится, в следующий раз следует сразу на проверенную СТО с услугой шиномонтажа.