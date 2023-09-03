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Когда F-16 начнут защищать украинское небо: оценка Резникова

Воскресенье 03 сентября 2023 15:31
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Когда F-16 начнут защищать украинское небо: оценка Резникова Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Истребители F-16 могут начать летать в украинском небе уже весной следующего года.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу".

"Я думаю, в следующем году, весной. Я имею в виду - уже в применении. Потому что сегодня разрешение на обучение есть, страны, которые согласились обучать, есть, и даже уже есть страны, которые согласились передать нам F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры", - пояснил министр.

F-16 для Украины

Ряд стран Европы в рамках авиационной коалиции согласились провести учения для наших пилотов на истребителях F-16. В частности США подтвердили, что в октябре пилоты ВСУ начнут тренировки на самолетах на базе Национальной гвардии в штате Аризона.

После визита президента Владимира Зеленского в Европу стало известно о договоренности о передаче западных истребителей. По меньшей мере 61 самолет согласились предоставить Нидерланды, Дания и Норвегия.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что часть украинских пилотов, которая проходит обучение в Дании, уже готова начать летные тренировки.

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