Когда Чистый четверг в 2025 году и какие традиции с ним связаны

Ежегодно накануне Пасхи христиане отмечают Великий или Чистый четверг. Этот день является первым из трех, составляющих Великое триденствие - период воспоминаний о земных страданиях Иисуса Христа.

Когда отмечается Чистый четверг в 2025 году и какие есть традиции, - читайте в материале РБК-Украина.

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История Чистого четверга

Именно в этот день Иисус Христос, демонстрируя смирение, омыл ноги своим ученикам и установил Таинство Евхаристии во время Тайной Вечери. В этот же день Он молился в Гефсиманском саду, был предан Иудой Искариотом, арестован первосвященниками и заключен в тюрьму.

Перед Пасхой традиционно продолжается Страстная неделя, которая полна особых ритуалов и верований, отражающих события последних дней земной жизни Иисуса Христа. Церковь призывает верующих посвятить это время молитве, покаянию и посту, чтобы достойно подготовиться к празднованию Воскресения.

Традиции Чистого четверга

В народных традициях Великий четверг является днем очищения и подготовки к Пасхе. Издавна хозяева убирали дома, дворы, белили деревья, а собранный мусор и сухие ветки сжигали, символически избавляясь от всего плохого. Считалось, что грязную воду после уборки нельзя выливать возле дома, ведь она несет негативную энергию, поэтому от нее избавлялись в местах, где ничего не растет.

Особое внимание уделяли воде, поскольку в Чистый четверг она имела целебную силу. Больные люди купались еще до рассвета, а воду после омовения выливали на перекресток, читая молитвы о здоровье. Матери клали в купели для детей освященные ивовые веточки, веря, что такая вода поможет защитить их от болезней и заживить раны.

Осторожные люди старались не выходить из дома утром или избегали перекрестков, чтобы не навлечь болезни. В этот день также подстригали детей, чтобы их волосы были крепкими, а голова не болела. В некоторых регионах, в частности в Киевской области, на Подолье и Левобережье, Чистый четверг называли "Навской Пасхой". По древним верованиям, Бог трижды в год отпускает души умерших с того света, и первый раз это происходит именно в Великий четверг.

После вечернего богослужения люди забирали домой зажженную страстную свечу, с которой простояли всю службу. Огнем этой свечи на пороге дома рисовали крест, чтобы защитить жилище от нечистой силы. Считалось, что пламя страстной свечи имеет магические свойства: им выжигали крест на воротах, чтобы нечисть не заходила во двор, зажигали ее перед иконами при тяжелых болезнях, страхе или сложных родах, а пасечники использовали ее, чтобы оберегать пчел.

Когда Чистый четверг в 2025 году

Страстная неделя, известная также как Страстная седмица, традиционно начинается в Великий понедельник и продолжается до Великой субботы. Великий четверг, который в народе называют также Чистым или Страстным, является особым днем, когда церковные службы сосредоточены на воспоминаниях о земных страданиях Иисуса Христа. Именно этот день открывает "Великое триденствие" - три последних дня перед Воскресением Христовым.

В 2025 году Страстная неделя начнется 14 апреля, а Великий четверг припадает на 17 апреля.