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Княжицький: "слуги народу" планують позбавити український кінематограф дотацій з бюджету

Новини » Політика    09.09.2019 - 17:01
Княжицький: "слуги народу" планують позбавити український кінематограф дотацій з бюджету
Фото: Микола Княжицький (прес-служба)

Парламентар закликав монобільшість не здійснювати кроки, які негативно впливають на державність

Представники монобільшості планують позбавити українського кіновиробника можливості отримувати відшкодування кваліфікаційних витрат, тобто компенсацій з державного бюджету, і надати таку можливість іноземним виробникам. Про це після засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики написав народний депутат фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький на своїй сторінці в Facebook, повідомляє прес-служба політсили.

"Сьогодні на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики "слуги народу" проголосували за виключення з переліку суб’єктів, які отримують державну підтримку у вигляді повернення кваліфікованих витрат українців. Держава, на їхню думку має підтримувати іноземних продюсерів, а не українських. Очевидно, це суперечить Конституції, логіці, міжнародній практиці і громадянським почуттям. Вдячний тим, хто не голосував за таке антиукраїнське рішення і тим членам правлячої партії, хто голосував за цей абсурд, але у виступах висловлював сумніви у його обґрунтованості", - наголосив Княжицький.

Фактично, даний законопроект протирічить нормі Конституції щодо рівних прав та протидії дискримінації за будь-якою ознакою. А також закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо підтримки національного виробника кінопродукції. Він створює передумови сповільнення тенденції розвитку українських фільмів. З часом це може призвести до повної втрати їх конкурентоздатності, адже іноземні компанії отримуватимуть компенсації з українського бюджету.

Парламентар закликав монобільшість не здійснювати кроки, які негативно впливають на державність, і розбудову української національної ідентичності.

Представники "Європейської солідарності" подали альтернативний законопроект з метою захисту українського кінематографа. Але правляча партія, більшістю в комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики, ухвалила рішення про необхідність підтримати проект закону, що захищає іноземні компанії замість українських.

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